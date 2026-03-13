С начала 2026 года молочную продукцию из Удмуртии увезли в Китай, Египет, Тунис и Узбекистан

17:02, 13 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко
Источник фото: ИИ
Экспортировано почти 2 тыс. тонн товара.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 13 марта 2026 года из Удмуртии экспортировали 1901 тонн молочной продукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукцию увезли в Китай, Египет, Тунис, Узбекистан.

Последняя отправка товара в Китай и Египет прошла 12 марта. Специалисты проверили 125 т сухой молочной сыворотки. Лабораторные испытания подтвердили качество продукции. Сыворотку признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, также она соответствовала требованиям стран-импортеров. 

В результате собственник продукции получил разрешение на экспорт товара. 

