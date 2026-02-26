Ижевск. Удмуртия. Министр экономики Удмуртии Анна Слугина в беседе с журналистами 26 февраля рассказала о перспективах экономики Удмуртии на ближайшие два-три года.

Она отметила, что сейчас идёт стабилизация экономики, что является нормальной ситуацией после активного роста. Стабилизация наблюдается также на рынке труда и на рынке потребительских цен.

«Мы стараемся объективно оценивать ситуацию. Надо сказать, что у нас на самом деле уникальный регион. За счет того, что структура экономики у нас очень интересная. У нас нефтяная промышленность долго кормила бюджет, сейчас другое направление нас долго кормит. А золотой середины, к сожалению, долгие годы не нарабатывалось, но последние восемь лет мы чётко взяли тренд на развитие предпринимательства, и это успешно очень реализовалось. Сейчас мы диверсифицированы, но ещё есть, куда расти», — рассказала Анна Слугина.

Министр экономики спрогнозировала, что в Удмуртии в скором времени начнётся переориентация рынков, интересов предпринимателей, после чего появится определенный потенциал для дальнейшего стабильного роста.

«Когда я впервые в прошлом году защищала прогноз социально-экономического развития Удмуртии, мы уже понимали, что 26-27 годы будут более стабильными, чем предыдущие годы. Мы, в принципе, их так и закладывали — с совсем небольшим ростом. Я думаю, что этот коридор будет формироваться два-три года точно. Но это не падение, это как раз-таки небольшой рост, который прогнозируется по всем отраслям <...>. После этого точно определятся рынки и направления, в которых мы будем расти. То есть это начало 2028 года и после этого», — рассказала Анна Слугина.