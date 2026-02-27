Ижевск. Удмуртия. Статус ОЭЗ у промышленной зоны рядом с Ижевском может появиться уже в этом году. Об этом журналистам рассказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина во время брифинга 26 февраля.

Слугина отметила, что в министерстве экономики Удмуртии на днях ожидают последний документ заявки, который затем отправят в Минэкономразвития РФ. При этом завершить все работы по созданию инфраструктуры планируют уже в этом году, — это электрика, очистные сооружения, водоснабжение, ливневая канализация и другое. Она отметила, что газ был проведен ещё в октябре 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в особой экономической зоне планируют построить производственные здания площадью 250 тыс. квадратных метров, на которых будут работать около 2 тыс. человек. Всего до 2030 года в ОЭЗ «Ижевск» планировали вложить более 28 млрд рублей. О подаче заявки в Минэкономразвития РФ говорилось уже неоднократно. Так, например, сделать это собирались ещё в конце августа 2024 года, однако процедура отложилась.

«Кроме крупного инвестора из Китая, у нас еще есть пять инвесторов в разных направлениях. Есть и сборка туристических автобусов, есть стекольное производство и другие производства. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году удастся получить статус особой экономической зоны», — отметила Анна Слугина.

В случае получения статуса ОЭЗ, инвесторы начнут заходить на уже размежеванные земельные участки и возводить корпуса. При этом управлять экономической зоной будет компания УК «Промпарк», которая принадлежит правительству Удмуртии и находится в подчинении министерства экономики республики.

«Будут, конечно, установлены льготы. Мы, чтобы конкурировать с ОЭЗ «Алабуга» и с Башкирской ОЭЗ, установим льготы на уровне или даже чуть ниже, для того, чтобы быть более привлекательными. Мы ожидаем благоприятный эффект — в течение пяти лет у нас особая экономическая зона должна окупиться с точки зрения бюджетных расходов и потом уже приносить доходы», — рассказала министр экономики.

Она отметила, что деньги вкладываются не для того, чтобы их просто потратить, а для того, чтобы они в дальнейшем приносили доход бюджету республики.