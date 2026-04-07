Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появилась «сервисная бригада», которая будет помогать предпринимателям, находящимся в кризисе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

Он отметил, что бизнес вносит большой вклад в экономику. Сейчас в Удмуртии работает 75 тыс. малых и средних субъектов предпринимательства. По предварительной оценке, их доля в валовом региональном продукте достигла 25%, они обеспечивают рабочими местами каждого второго экономически активного жителя. По итогам 2025 года малые и средние предприниматели пополнили бюджет республики на 44 млрд рублей.

Поэтому сейчас важно помочь бизнесу, который попадает в кризисную ситуацию. Чтобы максимально эффективно решить проблемы, эксперты «сервисной бригады» будут разбирать конкретную ситуацию каждого предпринимателя отдельно. Помощь окажут как крупным предпринимателям, так и малым.

Чтобы задать вопросы или получить помощь, можно обратиться в Корпорацию развития Удмуртии.

«Мы решили создать такую группу, эта команда в первую очередь должна заниматься ручным сопровождением тех предпринимателей, которые сейчас действительно в кризисе. Повторяюсь, в ручном режиме, точечно. Нам важен каждый предприниматель, не ранжируя их по количеству точек и выручки в год. Для нас каждый абсолютно точно ценен», — отметил Александр Бречалов.