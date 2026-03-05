Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Удмуртия с начала 2026 года увеличила экспорт льноволокна в Китай

16:00, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия с начала 2026 года увеличила экспорт льноволокна в Китай
16:00, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#Китай\n#бизнес\n#товарооборот
Источник фото: управление Россельхознадзора
41
0

В Поднебесную уже отправили более 139 т продукции.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличился экспорт льноволокна из Удмуртии в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 5 марта предприниматели региона отправили в Китай 139,3 т. В эти же даты прошлого года поставок данного материала в Китай не было.

Последняя отправка товара прошла 3 марта. Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели две партии очёсов льна общей массой 40 т. Образцы продукции направили на проверку. Лабораторные исследования не выявили в льноволокне карантинных организмов.

Так как продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Китая, владельцу товара выдали два фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:00, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#Китай\n#бизнес\n#товарооборот