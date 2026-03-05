Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличился экспорт льноволокна из Удмуртии в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 5 марта предприниматели региона отправили в Китай 139,3 т. В эти же даты прошлого года поставок данного материала в Китай не было.

Последняя отправка товара прошла 3 марта. Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели две партии очёсов льна общей массой 40 т. Образцы продукции направили на проверку. Лабораторные исследования не выявили в льноволокне карантинных организмов.

Так как продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Китая, владельцу товара выдали два фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт.