Ижевск. Удмуртия. Министр экономики Удмуртии Анна Слугина в беседе с журналистами поделилась, как бизнес региона отреагировал на изменения в налоговом законодательстве.

Как рассказала Анна Слугина, повышение НДС и установление новых ставок по УСН сильно взволновало сообщество предпринимателей в Удмуртии. По расчётам Минэкономики республики, нагрузка на бизнес увеличилась из-за дополнительных расходов. Самому правительству также пришлось работать в новых условиях из-за федеральных изменений по установлению льготных ставок.

«На сегодняшний день федеральным налоговым законодательством запрещено устанавливать регионам льготы для конкретных категорий. Например, для предпринимателей, которые переехали к нам из другого региона или которые проживают в небольших населенных пунктах до 5000 населения. Такие категории мы теперь не можем определять, теперь мы только определяем ОКВЭД (направление бизнеса. — прим. ред.), который будет льготироваться», — рассказала Анна Слугина.

Также министр отметила, что как только в России впервые заговорили о повышении НДС, правительство Удмуртии приняло предупреждающий закон, который снизил на один процентный пункт все ставки по УСН.

«Да, действительно может показаться, что один процентный пункт это не такое большое подспорье, но мы исходили из дополнительной нагрузки на предпринимателей при повышении НДС, и эти дополнительные расходы попытались снизить. Прошло два месяца, по этим ставкам есть определенные положительные тенденции, по крайней мере, есть те сферы, где действительно это повлияло в лучшую сторону. Поэтому здесь мы уверены, что поступили правильно, установив ставки 14% и 5%. Это повлияло благоприятно, и мы получаем сейчас уже положительную обратную связь от предпринимателей», — отметила Анна Слугина.

Отмечается, что больше всего это мера помогла тем направлениям бизнеса, где происходит активная закупка или работа с контрагентами: обрабатывающее производство, а также креативные индустрии, в том числе ИТ.

Анна Слугина также сообщила, что сегодня в Удмуртии работают 76,4 тыс. предпринимателей. Причём прирост их количества за 2025 год был в районе 5%.

«Сейчас более стабильная ситуация. Рынки стабилизируются, потому что нельзя экономике расти такими темпами как последние три года, когда в некоторых отраслях рост доходил до 80%. Это не есть хорошо для экономических процессов. Поэтому то, что сейчас ощущается как падение деятельности, это на самом деле стабилизация», — заметила министр экономики.

Она также отметила, что Удмуртия остаётся предпринимательским регионом и правительство старается держать планку, чтобы не потерять этот статус. Республика является единственным субъектом, в котором ввёли двухгодичные налоговые каникулы для новых предпринимателей, работающих в определённых отраслях. Также в республике действует программа по выдаче льготных кредитов со ставкой под 6% годовых — в сферах обработки, креативной индустрии, сельского хозяйства, туризма, гостиничного бизнеса и других. Как отметила Анна Слугина, в этом году под льготное кредитование выделено 1,7 млрд рублей.