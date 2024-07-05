Почти 3 млн рублей может получить дважды уволенный главбух в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность решения суда первой инстанции о восстановлении трудовых прав работника и взыскания в его пользу 2,9 млн руб. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

История такова. Ижевчанка с 2006 года работала в одной фирме главбухом. Впервые её уволили в октябре 2020 года. Но уже в апреле 2021 года приказ об увольнении был признан судом незаконным и женщину восстановили в прежней должности.

Спустя два месяца женщину уволили повторно с указанием о сокращении штата ввиду передачи полномочий по ведению бухучёта сторонней организации.

Указав, что ответчик решение суда о восстановлении её на работе не исполнил и не допустил её к работе, а также при повторном увольнении не предложил вакантные должности, на которые она могла бы быть переведена, истец обратилась в Устиновский райсуд Ижевска с иском о восстановлении трудовых прав.

Суд первой инстанции установил наличие у работодателя вакантных должностей, нарушение процедуры сокращения штата, удовлетворил исковые требования, признав повторное увольнение незаконным, обязал восстановить истца на работе, а также взыскал с ответчика в пользу работника средний заработок за время вынужденного прогула с июня 2021 года по декабрь 2023 года в сумме свыше 2,9 млн руб. и компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

Не согласившись с указанным решением, стороны обратились в ВС УР с апелляционными жалобами. Истец полагала, что суду следовало восстановить её в прежней должности – главного бухгалтера и признать повторное увольнение дискриминацией.

Судебная коллегия Верховного суда признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, указав, что действия ответчика являются злоупотреблением правом, а не дискриминацией. Оснований для вынесения решения с указанием о восстановлении истицы в прежней должности не имеется, поскольку данный вопрос разрешается в ходе исполнения решения суда.