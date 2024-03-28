Предприниматели из Нигерии посетили Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Ижевск посетили предприниматели из Нигерии. Об этом в соцсетях сообщил директор Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев.

В Ижевск приехали Нкем-Аруома Чиди — генеральный директор CNA EVENTS & LOGISTICS SERVICES LTD; Дарлингтон Онуоха Калу — директор торговой сети THANKOBIC INVESTMENT LIMITED; Элеквесели Вивиан Эзин — операционный директор PINCHES MULTISERVICES LTD.

«Компании являются дилерами продукции АПК, удобрений, кормов для животных, сельскохозяйственного оборудования, продуктов питания», — отметил Фаниль Мандиев.

В первый день визита делегация ознакомилась с популярными экспортными товарами Удмуртии. Также состоялись встречи с 20 представителями бизнес-сообщества республики. Гости из Африки интересовались продукцией разных областей производства, остались довольны приёмом и выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с удмуртскими предпринимателями.

В четверг, 28 марта, делегация из Нигерии посетит компаний «Парадигма», «Складские технологии», НПК «Вудвер» и «Агротех».

«Отмечу, что реверсные бизнес-миссии не первый год организовывает Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики. Это прекрасная возможность для предпринимателей Удмуртии наладить деловые отношения с представителями различных стран, выйти на международный рынок, найти новые возможности для экспорта своей продукции. География бизнес-миссий весьма обширна, что позволяет также открыть новые логистические пути», — резюмировал Фаниль Мандиев.