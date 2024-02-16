В Удмуртии стартовал приём заявок на «Бизнес-акселератор»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал приём заявок на девятый поток «Бизнес-акселератора» (18+). Приём заявок будет длиться до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Бизнес-интенсив начнётся в середине мая. Обучение рассчитано на три месяца. Участников ждут практикумы, задания наставников, а итогом обучения станет разработка долгосрочной стратегии компании.

«Большинство участников бизнес-интенсива создали новые рабочие места, открыли новые площадки и цеха, в разы увеличили количество клиентов и показали рост выручки более чем в два раза», — рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

В предыдущем потоке интенсива приняли участие 60 удмуртских компаний. В целом в ходе обучения участники добились увеличения прибыли более чем на 50 миллионов рублей.