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В Удмуртии стартовал приём заявок на «Бизнес-акселератор»

13:28, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии стартовал приём заявок на «Бизнес-акселератор»
13:28, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#акселератор\n#предприниматели\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Startaê Team)
68
0

В прошлом потоке участвовали 60 региональных компаний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал приём заявок на девятый поток «Бизнес-акселератора» (18+). Приём заявок будет длиться до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Бизнес-интенсив начнётся в середине мая. Обучение рассчитано на три месяца. Участников ждут практикумы, задания наставников, а итогом обучения станет разработка долгосрочной стратегии компании.

«Большинство участников бизнес-интенсива создали новые рабочие места, открыли новые площадки и цеха, в разы увеличили количество клиентов и показали рост выручки более чем в два раза», — рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

В предыдущем потоке интенсива приняли участие 60 удмуртских компаний. В целом в ходе обучения участники добились увеличения прибыли более чем на 50 миллионов рублей. 

13:28, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#акселератор\n#предприниматели\n#Удмуртия