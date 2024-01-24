Ольга Абрамова прокомментировала назначение нового бизнес-омбудсмена Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала назначение Олега Овчинникова новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике. Ольга Викторовна ответила на вопрос корреспондента «Сусанина» — можно ли занять этот пост, не будучи бизнесменом?

Напомним, о новом назначении стало известно сегодня в полдень. Бизнес-омбудсменом назначили бывшего главу Вавожского района Удмуртии.

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей — это, в первую очередь, медиатор. Ещё одно важное качество — умение говорить с органами власти на одном языке. Ни то, ни другое не говорит о том, что уполномоченный по защите прав предпринимателей точно должен быть предпринимателем. Кстати, практику назначения уполномоченных без опыта предпринимательства мы также видим и в других регионах», — подчеркнула Ольга Абрамова.

Она отметила, что Олег Овчинников в бизнесе имеет опыт в качестве того самого медиатора в масштабах конкретного района Удмуртии, которым он руководил 4,5 года.

«Решение вопросов предпринимателей с министерствами и Фондом поддержки предпринимательства, урегулирование взаимоотношений предпринимателей с САХ и сопровождение в получении льготных кредитных ресурсов — всё это результаты работы Олега Овчинникова с конкретными предпринимателями», — сказала Ольга Абрамова.