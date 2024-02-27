Бизнес-омбудсмен Удмуртии сможет посещать осуждённых предпринимателей без спецразрешения

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии на XIII сессии во вторник, 27 февраля, приняли изменения в закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в УР». С докладом выступил председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров.

Изменения позволят бизнес-омбудсмену в рамках рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы, в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, если инкриминируемые преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению такой организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Также предложено перенести срок доклада уполномоченного Госсовету и главе Удмуртии с 1 марта на 1 мая. Это сделано с учётом срока предоставления бизнес-омбудсмена в России президенту страны доклада о своей деятельности.

Депутаты поддержали эти предложения сразу в двух чтениях.