Уроженец Ижевска Василий Алексеев покинул должность гендиректора «Like Центра»

Москва. У компании «Лайк Центр», некогда основанной Аязом Шабутдиновым, сменился генеральный директор. Как сообщили в компании, вместо Василия Алексеева эту роль будет исполнять экс-директор по сервису Никита Ельцов.

«Никита был выбран на эту роль как человек, который всегда был сосредоточен на повышении качества наших продуктов. Хотим успокоить всех переживающих за судьбу Василия: он останется в качестве советника», — говорится в сообщении.

Сам Василий Алексеев прокомментировал ситуацию в своём ТГ-канале.

«Мои позиции займут мудрые коллеги, воспитанные в нашей культуре ценностей. Я в свою очередь продолжу работать над развитием компании в роли советника и акционера. <…> Знаю, что сложные времена рождают сильных людей. Сам приходил в «Лайк» в 2016 году, во время кассового разрыва. И сейчас хотим воспитать новое поколение амбициозных и мудрых людей», — написал предприниматель.

Напомним, ранее Василия Алексеева объявили в розыск в ходе расследования дела инфобизнесмена Аяза Шабутдинова.