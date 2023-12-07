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Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Уроженец Ижевска Василий Алексеев покинул должность гендиректора «Like Центра»

11:10, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Уроженец Ижевска Василий Алексеев покинул должность гендиректора «Like Центра»
11:10, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Ижевск\n#предприниматели\n#Аяз Шабутдинов
Фото: vk.com/alekseev_va
26
0

На его место пришёл бывший директор по сервису Никита Ельцов.

Москва. У компании «Лайк Центр», некогда основанной Аязом Шабутдиновым, сменился генеральный директор. Как сообщили в компании, вместо Василия Алексеева эту роль будет исполнять экс-директор по сервису Никита Ельцов.

«Никита был выбран на эту роль как человек, который всегда был сосредоточен на повышении качества наших продуктов. Хотим успокоить всех переживающих за судьбу Василия: он останется в качестве советника», — говорится в сообщении.

Сам Василий Алексеев прокомментировал ситуацию в своём ТГ-канале.

«Мои позиции займут мудрые коллеги, воспитанные в нашей культуре ценностей. Я в свою очередь продолжу работать над развитием компании в роли советника и акционера. <…> Знаю, что сложные времена рождают сильных людей. Сам приходил в «Лайк» в 2016 году, во время кассового разрыва. И сейчас хотим воспитать новое поколение амбициозных и мудрых людей», — написал предприниматель.

Напомним, ранее Василия Алексеева объявили в розыск в ходе расследования дела инфобизнесмена Аяза Шабутдинова.

11:10, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
26
0
#Ижевск\n#предприниматели\n#Аяз Шабутдинов