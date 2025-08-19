Казань. Татарстан. Власти Удмуртии предложили китайским инвесторам совместно финансировать проекты в агропромышленном комплексе (АПК) для расширения экспортных поставок. Интерес к товарам из региона продолжает расти, заявила постоянный представитель руководства Удмуртии при президенте РФ, вице-премьер республиканского правительства Дарья Сунцова в ходе III международного форума «Ростки» в Казани. Об этом сообщает ТАСС.



«Экспорт из Удмуртии в КНР стремительно увеличивается. Однако запросы рынка опережают текущие объемы. В связи с этим мы открыты к совместным вложениям в предприятия АПК Удмуртии, чтобы удовлетворить растущий экспортный спрос на местную сельхозпродукцию», — отметила Сунцова.



Среди перспективных направлений она выделила переработку льна и выпуск масла из рапса. По словам Сунцовой, основная часть экспорта приходится на молочные товары. Удмуртия готова создавать совместные производственные мощности на территории республики с участием китайских партнеров.



Форум «Ростки: Россия и Китай — стратегическое партнерство» проходит в Казани 18–19 августа. В программе запланировано около 100 событий, включая 70 деловых дискуссий. Участники обсудят развитие экономики, промышленности, образования, культуры, финансов, логистических маршрутов, АПК и туризма.