В Китае растёт спрос на сельхозпродукцию из Удмуртии

09:40, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Удмуртия\n#Китай\n#экспорт
Источник фото: Nikolai Chernichenko on Unsplash
Максимальная доля экспорта приходится на молочную продукцию.

Казань. Татарстан. Власти Удмуртии предложили китайским инвесторам совместно финансировать проекты в агропромышленном комплексе (АПК) для расширения экспортных поставок. Интерес к товарам из региона продолжает расти, заявила постоянный представитель руководства Удмуртии при президенте РФ, вице-премьер республиканского правительства Дарья Сунцова в ходе III международного форума «Ростки» в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

«Экспорт из Удмуртии в КНР стремительно увеличивается. Однако запросы рынка опережают текущие объемы. В связи с этим мы открыты к совместным вложениям в предприятия АПК Удмуртии, чтобы удовлетворить растущий экспортный спрос на местную сельхозпродукцию», — отметила Сунцова.

Среди перспективных направлений она выделила переработку льна и выпуск масла из рапса. По словам Сунцовой, основная часть экспорта приходится на молочные товары. Удмуртия готова создавать совместные производственные мощности на территории республики с участием китайских партнеров.

Форум «Ростки: Россия и Китай — стратегическое партнерство» проходит в Казани 18–19 августа. В программе запланировано около 100 событий, включая 70 деловых дискуссий. Участники обсудят развитие экономики, промышленности, образования, культуры, финансов, логистических маршрутов, АПК и туризма. 

