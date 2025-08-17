Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Казахстан экспортировано более 15 тысяч кубометров леса из Удмуртии

17:42, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Казахстан экспортировано более 15 тысяч кубометров леса из Удмуртии
17:42, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Источник фото: Bernard Hermant на Unsplash
96
0

Также республика поставляет соседней стране различные деревянные изделия.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года из Удмуртской Республики в Казахстан вывезено 15,8 тыс. кубометров лесопродукции хвойных и лиственных пород, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Также за истекший период года в Казахстан отправлено 5 095 поддонов и деревянных изделий. 

12 августа ведомство проверило отправку очередной партии: 213 кубометров круглых лесоматериалов лиственных пород и 32 поддона. Продукция прошла фитосанитарный досмотр.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:42, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт