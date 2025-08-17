Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года из Удмуртской Республики в Казахстан вывезено 15,8 тыс. кубометров лесопродукции хвойных и лиственных пород, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Также за истекший период года в Казахстан отправлено 5 095 поддонов и деревянных изделий.



12 августа ведомство проверило отправку очередной партии: 213 кубометров круглых лесоматериалов лиственных пород и 32 поддона. Продукция прошла фитосанитарный досмотр.