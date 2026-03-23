Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Более 12 тысяч кубометров удмуртской древесины экспортировано в страны ЕАЭС с начала года

Более 12 тысяч кубометров удмуртской древесины экспортировано в страны ЕАЭС с начала года
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Основными получателями стали Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 20 марта Удмуртия экспортировала 12,73 тыс. кубометров лесоматериалов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Вся продукция была направлена в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. В ведомстве уточнили, что вывоз осуществлялся как хвойных, так и лиственных пород древесины. Все отгрузки проходят строгий фитосанитарный контроль для предотвращения распространения карантинных вредителей.

Одна из последних крупных партий была отправлена 17 марта. Специалисты управления проконтролировали вывоз 739 кубометров лесоматериалов из лиственных пород, предназначенных для Казахстана. В ходе досмотра инспекторы отобрали образцы продукции и направили их на исследование.

По результатам лабораторной экспертизы карантинных вредных организмов в образцах не обнаружено. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

