Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 20 марта Удмуртия экспортировала 12,73 тыс. кубометров лесоматериалов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.



Вся продукция была направлена в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. В ведомстве уточнили, что вывоз осуществлялся как хвойных, так и лиственных пород древесины. Все отгрузки проходят строгий фитосанитарный контроль для предотвращения распространения карантинных вредителей.

Одна из последних крупных партий была отправлена 17 марта. Специалисты управления проконтролировали вывоз 739 кубометров лесоматериалов из лиственных пород, предназначенных для Казахстана. В ходе досмотра инспекторы отобрали образцы продукции и направили их на исследование.

По результатам лабораторной экспертизы карантинных вредных организмов в образцах не обнаружено.