Ижевск. Удмуртия. Впервые из Удмуртии в Южную Корею поступила партия хвойных пиломатериалов.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, 2 апреля 2026 года специалисты осмотрели 208 кубометров материала. Древесине выдали четыре фитосанитарных сертификата.
Для контроля сотрудники взяли образцы и передали их в лабораторию — филиал ВНИИЗЖ в Удмуртии.
Анализы показали: продукция не заражена карантинными вредителями и болезнями. Южнокорейские нормы соблюдены.
