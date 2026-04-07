Первая партия хвойных пиломатериалов отправилась в Южную Корею из Удмуртии

10:45, 07 апреля, 2026
Максим Александров
Первая партия хвойных пиломатериалов отправилась в Южную Корею из Удмуртии
10:45, 07 апреля, 2026
Максим Александров
140
0
#Удмуртия\n#Южная Корея\n#экспорт\n#древесина
Источник фото: ИИ
140
0

Груз объёмом 208 кубометров получил четыре сертификата.

Ижевск. Удмуртия. Впервые из Удмуртии в Южную Корею поступила партия хвойных пиломатериалов.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, 2 апреля 2026 года специалисты осмотрели 208 кубометров материала. Древесине выдали четыре фитосанитарных сертификата.

Для контроля сотрудники взяли образцы и передали их в лабораторию — филиал ВНИИЗЖ в Удмуртии. 

Анализы показали: продукция не заражена карантинными вредителями и болезнями. Южнокорейские нормы соблюдены.

10:45, 07 апреля, 2026
Максим Александров
140
0
#Удмуртия\n#Южная Корея\n#экспорт\n#древесина