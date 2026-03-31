Ижевск. Удмуртия. За первые три месяца 2026 года из Удмуртии ушло в Китай 140 тонн льняных очёсов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Показатель в этом году — в пять раз больше, чем за тот же период прошлого (25 тонн).

27 марта специалисты Россельхознадзора проверили партию в 20 т. из Шарканского района. Они взяли пробы и отправили их в удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Лаборатория не нашла вредителей. Продукт прошел все китайские проверки, и владельцу выдали сертификат на экспорт.