С начала года Удмуртия экспортировала почти 2,4 тысячи тонн молочной продукции

15:44, 09 апреля, 2026
Максим Александров
168
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#молоко
Источник фото: ИИ
168
0

Продукцию получили Китай, Египет, Тунис и Узбекистан.

Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии за рубеж вывезли 2 372 тонны молока и продуктов его переработки.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, основные покупатели — Китай, Египет, Тунис и Узбекистан.

7 апреля Россельхознадзор оформил отправку 75 т сухой молочной сыворотки в Китай. Груз проверили специалисты ведомства.

Качество товара подтвердила лаборатория. Пробы показали: продукция безопасна и отвечает ветеринарным нормам стран-получателей.

