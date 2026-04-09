Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии за рубеж вывезли 2 372 тонны молока и продуктов его переработки.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, основные покупатели — Китай, Египет, Тунис и Узбекистан.

7 апреля Россельхознадзор оформил отправку 75 т сухой молочной сыворотки в Китай. Груз проверили специалисты ведомства.

Качество товара подтвердила лаборатория. Пробы показали: продукция безопасна и отвечает ветеринарным нормам стран-получателей.