Удмуртия увеличила экспорт леса в Узбекистан

11:12, 25 февраля, 2026
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Источник фото: сгенерировано ИИ
Также продолжаются поставки лесной продукции в Китай.

Ижевск. Удмуртия. С 1 января по 25 февраля 2026 года Удмуртия отправила на экспорт 8,42 тыс. кубометров лесопродукции в Китай и 13,88 тыс. кубометров в Узбекистан. Поставки в Узбекистан выросли на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Крупная партия березы (1,61 тыс. кубометров) ушла в Китай 24 февраля. Вся продукция прошла проверку Россельхознадзора: лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных организмов. На грузы выдано 62 фитосанитарных сертификата.

