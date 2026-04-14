С начала года Удмуртия отправила более тысячи банных веников за границу

13:24, 14 апреля, 2026
Максим Александров
Максим Александров
#Удмуртия\n#Казахстан\n#Австрия\n#Израиль\n#экспорт
Источник фото: ИИ
Связки получили Казахстан, Австрия и Израиль.

Ижевск. Удмуртия. С начала года Казахстан, Австрия и Израиль получили 1 270 банных веников из Удмуртии. 

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, за рубеж отправляли связки из дуба, пихты и берёзы.

9 апреля ведомство проконтролировало отправку 200 дубовых веников из Красногорского района республики в Казахстан. 

Специалисты отобрали пробы и передали их в Татарскую испытательную лабораторию — Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вредителей экспертиза не выявила, продукция отвечает нормам Казахстана.

Владелец товара получил фитосанитарные сертификаты, которые разрешают экспорт.

