Ижевск. Удмуртия. С начала года Казахстан, Австрия и Израиль получили 1 270 банных веников из Удмуртии.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, за рубеж отправляли связки из дуба, пихты и берёзы.

9 апреля ведомство проконтролировало отправку 200 дубовых веников из Красногорского района республики в Казахстан.

Специалисты отобрали пробы и передали их в Татарскую испытательную лабораторию — Удмуртский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вредителей экспертиза не выявила, продукция отвечает нормам Казахстана.

Владелец товара получил фитосанитарные сертификаты, которые разрешают экспорт.