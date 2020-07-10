Первое место заняла Москва.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в тридцатку лидеров инвестиционного рейтинга регионов России. Об этом сообщает агентство социальной информации АСИ Team.

Удмуртская Республика, как и в 2019 году, заняла 29 место. На первой позиции расположилась Москва, за ней идут Татарстан и Тульская область.

Отметим, что Национальный рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В качестве показателей берется доступность административных процедур: получение разрешения на строительство и регистрация прав собственности, качество инфраструктуры и ресурсов, поддержка малого бизнеса и другие. Рейтинг составляется по опросам предпринимательского сообщества.