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Депутат Госсовета Удмуртии Михаил Лебедев: село – основа сельского хозяйства

14:15, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
14:15, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
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#сельское хозяйство\n#кредиты\n#Послание президента к ФС РФ\n#Удмуртия\n#послание президента\n#молоко\n#АПК
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Парламентарий рассказал о вопросах, которые волнуют фермеров Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии, глава крестьянского хозяйства «Заречное» и председатель некоммерческого партнерства «Крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий УР» Михаил Лебедев рассказал о том, что волнует аграриев республики. комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, он отметил, что обращение этого года дает стимул селянам для развития.

«Хочу подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают. Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий, - сказал глава государства в ежегодном послании. - Обязательно обсудим эти и другие вопросы, которые ставят работники АПК, на предстоящем в марте форуме сельхозпроизводителей и по итогам сформулируем дополнительные меры поддержки отрасли».

Михаил Лебедев сообщил журналистам, что аграриям республики и страны необходимы доступные кредиты. «Хотя процентные ставки снижены, но пакет документов очень большой, и не все справляются с данным объемом работ», - рассказал депутат Госсовета Удмуртии. Этот вопрос он намерен поднять на форуме в Краснодаре. Другой важный для АПК Удмуртии вопрос – закупочные цены на молоко. Он волнует многие регионы. При этом цены на закупку молока в Удмуртии сейчас удерживаются на 7-8 месте в Приволжском федеральном округе. Причем существуют регионы, где переработчики в среднем платят селянам всего 17-18 рублей. 

Молочные реки, Вавожские берега

Отметим, что в середине февраля первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал журналистам, что на 14 число средняя закупочная цена составила 20 рублей 80 копеек. "Это на 11 копеек больше, чем было в предыдущем периоде. Соответственно, цена начала потихонечку расти. Мы стремимся к цене 21-21,5 рубля", - рассказал Свинин.

 

14:15, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
364
0
#сельское хозяйство\n#кредиты\n#Послание президента к ФС РФ\n#Удмуртия\n#послание президента\n#молоко\n#АПК

 

 

 

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