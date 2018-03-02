Депутат Госсовета Удмуртии Михаил Лебедев: село – основа сельского хозяйства

Парламентарий рассказал о вопросах, которые волнуют фермеров Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии, глава крестьянского хозяйства «Заречное» и председатель некоммерческого партнерства «Крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий УР» Михаил Лебедев рассказал о том, что волнует аграриев республики. комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, он отметил, что обращение этого года дает стимул селянам для развития.

«Хочу подчеркнуть: развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают. Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий, - сказал глава государства в ежегодном послании. - Обязательно обсудим эти и другие вопросы, которые ставят работники АПК, на предстоящем в марте форуме сельхозпроизводителей и по итогам сформулируем дополнительные меры поддержки отрасли».

Михаил Лебедев сообщил журналистам, что аграриям республики и страны необходимы доступные кредиты. «Хотя процентные ставки снижены, но пакет документов очень большой, и не все справляются с данным объемом работ», - рассказал депутат Госсовета Удмуртии. Этот вопрос он намерен поднять на форуме в Краснодаре. Другой важный для АПК Удмуртии вопрос – закупочные цены на молоко. Он волнует многие регионы. При этом цены на закупку молока в Удмуртии сейчас удерживаются на 7-8 месте в Приволжском федеральном округе. Причем существуют регионы, где переработчики в среднем платят селянам всего 17-18 рублей.