Новую роботизированную ферму на 600 голов запустили в Удмуртии

Шаркан. Удмуртия. Новую автоматизированную ферму на 600 голов запустили в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Всё на объекте шарканского хозяйства «Ошмес» работает «по кнопке» — автоматизированные системы для питья, проветривания и доильный зал. После переезда животных на предприятии будут получать по 15 тонн молока в сутки. Отмечается, что «Ошмес» — четвёртое хозяйство в республике по надоям.

«В Сосновке это уже вторая такая ферма, важный для Удмуртии инвестпроект. Первую сдали в 2022, мы субсидиями частично компенсировали предприятию затраты», — рассказал глава Удмуртии.

Александр Бречалов напомнил, что в 2024 году в Удмуртии строят и реконструируют 56 коровников, телятников и кормоцентров на 16 тыс. голов.

«24 объекта уже готовы — на прошлой неделе открылась роботизированная ферма на 150 голов в хозяйстве «Юлдош» в деревне Нижние Юри, чуть раньше – коровник на 400 голов в хозяйстве «Восток» в Селтинском районе», — поделился глава.