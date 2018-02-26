Молочные реки, Вавожские берега

Для повышения в том числе профессиональных навыков Минсельхоз Удмуртии намерен проводить различные образовательные мероприятия со спикерами ведущих предприятий отрасли. Так, в марте планируют организовать крупную конференцию, активным участником которой будет компания DeLaval со своей программой «Продуктивное долголетие».



«Программа затрагивает многие аспекты молочного животноводства. Люди показывают простые решения, казалось бы, очень сложных проблем. Я вас прошу своих специалистов командировать и послушать, куда наука и технологии зашли. Вы, безусловно, передовой район, но у вас от этого и задачи сложнее», - сказала Абрамова.



Также в первом полугодии министерство реализует свою программу, направленную на повышение квалификации не только экономических и бухгалтерских служб, но и повышение квалификации местных работников.



Ольга Абрамова также поддержала идею проведения конкурса профессионального мастерства, которую высказали сотрудники сельхозпредприятий.



«Я считаю, что каждый работник должен иметь возможность и стремиться к тому, чтобы быть лучшим и иметь возможность признания своих профессиональных качеств. Если есть предложения по этому поводу, мы будем принимать все однозначно», - сказала Абрамова.



В Минсельхозе региона намерены поддерживать и местных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в различные проекты района.



«Я знаю, что у вас планируется строительство двух животноводческих объектов. Есть отдельные предприниматели, которые хотели бы вложиться в сельское хозяйство, но не знают с какой стороны к этому подойти. Если есть желание и конкретное видение – мы готовы оказать любую поддержку вплоть до приглашения к нам Россельхозбанка и Сбербанка», - отметила Ольга Абрамова.



Также к решению этих задач будут привлекать и Минэкономики. Сейчас у министерства есть большое количество предложений от федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.



«Этот момент мы с вами не упустим […] и будем максимально поддерживать проекты, направленные на строительство животноводческих помещений, а проекты, которые пройдут экспертизу, будем «пробивать» в Минсельхозе, чтобы была дополнительная поддержка по прямым затратам, надо приходить (к нам), а мы здесь поддержим максимально», - заключила и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.



