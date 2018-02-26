ИА Сусанин
Молочные реки, Вавожские берега
Руководитель Минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова посетила Вавожский район с рабочим визитом. В ходе поездки селяне поговорили с исполняющей обязанности министра об итогах работы отрасли за 2017 год, обозначили задачи на 2018 год, а также обсудили один из самых актуальных вопросов последних месяцев в сельском хозяйстве региона - снижение закупочных цен на молоко.
Георгий Поветкин
Журналист
Журналист
26 февраля 2018
Флагман отрасли
Вавожский район, судя по всему, был выбран Абрамовой неслучайно. На него приходится 10% от валовых суточных надоев республики, причем в 2017 году животноводы добились значительного прироста объемов производства молока: коллективные хозяйства на 9% больше уровня 2016 года, а крестьянские фермерские хозяйства на 10%. Сельскохозяйственные организации района стали лучшими как по валовому производству, так и по темпам его прироста.
Ольга Абрамова в Вавожском районе
Поездка началась с посещения нескольких хозяйств. Так, Ольга Абрамова побывала в СПК «Каменный Ключ», СПК «Горд Октябрь» и СХПК-Колхоз «Луч». Ведущие специалисты производственных кооперативов отчитались о текущем состоянии дел, методах работы и своих показателях.
Несмотря на падение закупочных цен, о которых говорят в последнее время, в первых двух хозяйствах планируется строительство сухостойного пристроя и новой фермы.
«Что делать? Работать надо. Пока ущерба крупного нет. Хотим дать на праздники и тринадцатую зарплату работникам. Да, немного сократили приобретение техники, приобретение строительных материалов, но на стройку резервы есть», - рассказал журналистам председатель СХПК «Горд Октябрь» Леонид Кузьмин.
По его словам, в таких условиях селяне стараются увеличивать реализацию молока и работают над его качеством.
«Работаем по качеству молока, потому что уже четыре года у нас не было первого сорта, все шел высший сорт», - рассказал Леонид Кузьмин.
Несмотря на падение закупочных цен, о которых говорят в последнее время, в первых двух хозяйствах планируется строительство сухостойного пристроя и новой фермы.
«Что делать? Работать надо. Пока ущерба крупного нет. Хотим дать на праздники и тринадцатую зарплату работникам. Да, немного сократили приобретение техники, приобретение строительных материалов, но на стройку резервы есть», - рассказал журналистам председатель СХПК «Горд Октябрь» Леонид Кузьмин.
По его словам, в таких условиях селяне стараются увеличивать реализацию молока и работают над его качеством.
«Работаем по качеству молока, потому что уже четыре года у нас не было первого сорта, все шел высший сорт», - рассказал Леонид Кузьмин.
Разговор начистоту
Ольга Абрамова в Вавожском районе
После этого в администрации Вавожского района состоялось заседание, участники которого отчитались о проделанной за год работе и обсудили актуальные для отрасли вопросы.
«Мы поехали по трем хозяйствам. И я для себя отметила, что три сельхозпредприятия, не самые крупные в Вавожском районе, это предприятия, в которых сложилась своя культура животноводства, своя культура производства продукции. При этом есть моменты, над которыми нужно работать. Работать нам надо будет с вами в тесной связке», - отметила и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.
«Мы поехали по трем хозяйствам. И я для себя отметила, что три сельхозпредприятия, не самые крупные в Вавожском районе, это предприятия, в которых сложилась своя культура животноводства, своя культура производства продукции. При этом есть моменты, над которыми нужно работать. Работать нам надо будет с вами в тесной связке», - отметила и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.
Проблемы на молочном рынке
Ольга Абрамова в Вавожском районе
По словам руководителя ведомства, сегодня одна из самых главных проблем, которая возникла в Удмуртии, – это проблема на молочном рынке.
«Проблемы с тем, что цена фактически на 6 рублей ниже уровня конца прошлого года. Мы общались на эту тему, и по самым скромным подсчетам республика недополучает в месяц порядка 200 млн рублей дополнительного дохода за счет снижения этой цены. При этом Вавожский район недополучает 38 млн в месяц», - сказала Абрамова во время своего выступления.
«Проблемы с тем, что цена фактически на 6 рублей ниже уровня конца прошлого года. Мы общались на эту тему, и по самым скромным подсчетам республика недополучает в месяц порядка 200 млн рублей дополнительного дохода за счет снижения этой цены. При этом Вавожский район недополучает 38 млн в месяц», - сказала Абрамова во время своего выступления.
Отметим, что в середине февраля первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал журналистам, что на 14 число средняя закупочная цена составила 20 рублей 80 копеек.
«Это на 11 копеек больше, чем было в предыдущем периоде. Соответственно, цена начала потихонечку расти. Мы стремимся к цене 21-21,5 рубля», - рассказал Свинин.
По словам Абрамовой, цены на закупку молока в Удмуртии сейчас удерживаются на 7-8 месте в Приволжском федеральном округе, причем существуют регионы, где переработчики в среднем платят селянам всего 17-18 рублей.
В начале февраля под руководством главы Удмуртии власти республики и перерабатывающие предприятия (основные покупатели сырого молока) провели совещание, на котором было рекомендовано сохранять цены на уровне 21-22 рублей за кг высшего сорта молока.
«Поэтому я обращаюсь к вам, руководители хозяйств, если у вас цена будет падать ниже 21 рубля, вы должны довести эту информацию до руководителей района. У нас с ними будет прямая связь», - обратилась Ольга Абрамова к участникам совещания.
«Это на 11 копеек больше, чем было в предыдущем периоде. Соответственно, цена начала потихонечку расти. Мы стремимся к цене 21-21,5 рубля», - рассказал Свинин.
По словам Абрамовой, цены на закупку молока в Удмуртии сейчас удерживаются на 7-8 месте в Приволжском федеральном округе, причем существуют регионы, где переработчики в среднем платят селянам всего 17-18 рублей.
В начале февраля под руководством главы Удмуртии власти республики и перерабатывающие предприятия (основные покупатели сырого молока) провели совещание, на котором было рекомендовано сохранять цены на уровне 21-22 рублей за кг высшего сорта молока.
«Поэтому я обращаюсь к вам, руководители хозяйств, если у вас цена будет падать ниже 21 рубля, вы должны довести эту информацию до руководителей района. У нас с ними будет прямая связь», - обратилась Ольга Абрамова к участникам совещания.
Господдержка предприятий
Совещание в Вавожском районе
В ходе беседы Абрамова также рассказала о поддержке со стороны государства, которая будет оказываться сельхозпредприятиям в этом году.
«Минсельхоз вышел по поручению главы с инициативой о перераспределении денежных средств. Сегодня на молоко дополнительно предусмотрено 200 млн рублей. Базовая ставка от 75 копеек до 1 рубля (на каждый литр). Она будет корректироваться с учетом повышающих коэффициентов от продуктивности. Понимаю, вы мне скажете, что в Татарстане 5 рублей, в Башкирии еще сколько-то. Я понимаю и полностью вас поддерживаю, однако мы сегодня попытаемся сработать так, как возможно это сделать внутри нашего бюджета», - сказала руководитель министерства.
«Минсельхоз вышел по поручению главы с инициативой о перераспределении денежных средств. Сегодня на молоко дополнительно предусмотрено 200 млн рублей. Базовая ставка от 75 копеек до 1 рубля (на каждый литр). Она будет корректироваться с учетом повышающих коэффициентов от продуктивности. Понимаю, вы мне скажете, что в Татарстане 5 рублей, в Башкирии еще сколько-то. Я понимаю и полностью вас поддерживаю, однако мы сегодня попытаемся сработать так, как возможно это сделать внутри нашего бюджета», - сказала руководитель министерства.
Также в 2018 году сохранятся все направления господдержки, которые были предусмотрены в рамках федерального и регионального законодательства, в том числе и субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники.
«Уровень субсидий будет в пределах 15 процентов от затрат. Нам бы хотелось подкорректировать номенклатуру, чтобы процент субсидирования был выше, но сумма по статье не изменится. Это будут те же 190 млн рублей», - отметила Ольга Абрамова.
Что касается субсидирования по таким ожидаемым направлениям как молоко и несвязанная поддержка, то здесь деньги начнут выдавать уже в феврале-марте.
«Несвязанная поддержка готовится к выдаче в феврале этого года. Сейчас мы объявили о приеме документов. Вам нужно проработать максимальную возможность подтверждения затрат: удобрения, семена, средства защиты растений. Все их вы подтверждаете и сдаете документы. […] Субсидии на молоко мы планируем начать выдавать в начале марта», - рассказала Абрамова.
«Уровень субсидий будет в пределах 15 процентов от затрат. Нам бы хотелось подкорректировать номенклатуру, чтобы процент субсидирования был выше, но сумма по статье не изменится. Это будут те же 190 млн рублей», - отметила Ольга Абрамова.
Что касается субсидирования по таким ожидаемым направлениям как молоко и несвязанная поддержка, то здесь деньги начнут выдавать уже в феврале-марте.
«Несвязанная поддержка готовится к выдаче в феврале этого года. Сейчас мы объявили о приеме документов. Вам нужно проработать максимальную возможность подтверждения затрат: удобрения, семена, средства защиты растений. Все их вы подтверждаете и сдаете документы. […] Субсидии на молоко мы планируем начать выдавать в начале марта», - рассказала Абрамова.
Александр Бречалов на аппаратном совещании
В свою очередь, глава Удмуртии Александр Бречалов на одном из совещаний, посвященных АПК, также заверил селян, что им будет оказываться всесторонняя поддержка.
«Мы готовы дополнительно поддерживать лидеров отрасли, тех, кто идёт в ногу со временем и обеспечивает максимальную эффективность на всех этапах производства, внедряет перспективные технологии производства и управления процессами. Мы будем стимулировать наших сельскохозяйственных товаропроизводителей через конкретные результаты работы», - отметил Александр Бречалов.
«Мы готовы дополнительно поддерживать лидеров отрасли, тех, кто идёт в ногу со временем и обеспечивает максимальную эффективность на всех этапах производства, внедряет перспективные технологии производства и управления процессами. Мы будем стимулировать наших сельскохозяйственных товаропроизводителей через конкретные результаты работы», - отметил Александр Бречалов.
Республике может помочь федерация
Селянам могут помочь не только на региональном, но и федеральном уровне. На данный момент в Минсельхоз России отправлено письмо за подписью руководителя региона с просьбой увеличить господдержку субъектам, пострадавшим от ввоза дешевого сырья и дешевых молочных продуктов из-за рубежа.
«Мы попросили, чтобы приложили максимальные усилия для регулирования ввоза сырья для производства молочных продуктов и для ввоза молочных продуктов импортного производства с ограничениями, с квотированием. Нам все равно каким образом, лишь бы это не отражалось на наших производителях и переработчиках», - рассказала и.о. министра сельского хозяйства.
Помимо этого, проблему с главами регионов обсудил и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Губернаторы выразили обеспокоенность по закупке сухого молока из Белоруссии и из других стран.
«Мы считаем, что это один из ключевых факторов, который повлиял серьёзно на закупочные цены в России. Дмитрий Анатольевич уже во время диалога отреагировал на эту ситуацию и дал распоряжение разобраться. Мы очень надеемся, что это произойдёт очень быстро. Потому что для республики это сейчас одна из ключевых тем», - рассказал в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» Александр Бречалов.
«Мы попросили, чтобы приложили максимальные усилия для регулирования ввоза сырья для производства молочных продуктов и для ввоза молочных продуктов импортного производства с ограничениями, с квотированием. Нам все равно каким образом, лишь бы это не отражалось на наших производителях и переработчиках», - рассказала и.о. министра сельского хозяйства.
Помимо этого, проблему с главами регионов обсудил и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Губернаторы выразили обеспокоенность по закупке сухого молока из Белоруссии и из других стран.
«Мы считаем, что это один из ключевых факторов, который повлиял серьёзно на закупочные цены в России. Дмитрий Анатольевич уже во время диалога отреагировал на эту ситуацию и дал распоряжение разобраться. Мы очень надеемся, что это произойдёт очень быстро. Потому что для республики это сейчас одна из ключевых тем», - рассказал в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» Александр Бречалов.
Работа над качеством
Животноводческий комплекс
Во время диалога селян с министром была затронута тема качества производимого продукта. По словам главы ведомства, сельхозпредприятиям не стоит надеяться исключительно на господдержку, а стараться, в том числе, улучшать качество молока и уменьшать производственную себестоимость сырья, что позволит хозяйствам зарабатывать больше.
«Нам предстоит большая работа в смысле увеличения производства качественного и дешевого молока-сырья. Мы должны стремиться к тому, чтобы честная производственная себестоимость была не 20 рублей. Чтобы закупочная цена в 19 рублей не делала наше молоко убыточным. Именно в этом направлении мы должны работать, заряжать своих специалистов. А это нам можно сделать при помощи улучшения технологии организации труда. Это на первом месте», - отметила Ольга Абрамова.
«Нам предстоит большая работа в смысле увеличения производства качественного и дешевого молока-сырья. Мы должны стремиться к тому, чтобы честная производственная себестоимость была не 20 рублей. Чтобы закупочная цена в 19 рублей не делала наше молоко убыточным. Именно в этом направлении мы должны работать, заряжать своих специалистов. А это нам можно сделать при помощи улучшения технологии организации труда. Это на первом месте», - отметила Ольга Абрамова.
В свою очередь на встрече с журналистами первый зампред правительства Александр Свинин отметил, что в сложившейся ситуации «нужно действовать несколькими способами». Первое – нужно снижать себестоимость молока, уделяя внимание кормовой базе и ценам на горюче-смазочные материалы.
«Второе - мы действительно хорошо работаем с нашими сетями, конечным звеном продажи молока, чтобы молока в республике продавалось больше того, которое произведено на территории Удмуртии», - сказал Свинин.
Также, по словам первого зампреда правительства, нужно работать с переработчиками и снижать доли перекупщиков, чтобы были прямые поставки.
«И четвёртое, хотя это вызывает большой скепсис в среде производителей, на полях сочинского форума мы провели несколько переговоров с регионами, о том, чтобы поставлять молоко в молокодефицитные регионы – туда, где есть крупные производства, но при этом есть сильный дефицит молока. Думаю, что в течение недели мы эти переговоры закончим и сможем предъявить что у нас с этим получилось. Вопрос комплексного подхода», - уточнил Александр Свинин.
«Второе - мы действительно хорошо работаем с нашими сетями, конечным звеном продажи молока, чтобы молока в республике продавалось больше того, которое произведено на территории Удмуртии», - сказал Свинин.
Также, по словам первого зампреда правительства, нужно работать с переработчиками и снижать доли перекупщиков, чтобы были прямые поставки.
«И четвёртое, хотя это вызывает большой скепсис в среде производителей, на полях сочинского форума мы провели несколько переговоров с регионами, о том, чтобы поставлять молоко в молокодефицитные регионы – туда, где есть крупные производства, но при этом есть сильный дефицит молока. Думаю, что в течение недели мы эти переговоры закончим и сможем предъявить что у нас с этим получилось. Вопрос комплексного подхода», - уточнил Александр Свинин.
Учиться, учиться и еще раз учиться
Ольга Абрамова в Вавожском районе
Для повышения в том числе профессиональных навыков Минсельхоз Удмуртии намерен проводить различные образовательные мероприятия со спикерами ведущих предприятий отрасли. Так, в марте планируют организовать крупную конференцию, активным участником которой будет компания DeLaval со своей программой «Продуктивное долголетие».
«Программа затрагивает многие аспекты молочного животноводства. Люди показывают простые решения, казалось бы, очень сложных проблем. Я вас прошу своих специалистов командировать и послушать, куда наука и технологии зашли. Вы, безусловно, передовой район, но у вас от этого и задачи сложнее», - сказала Абрамова.
Также в первом полугодии министерство реализует свою программу, направленную на повышение квалификации не только экономических и бухгалтерских служб, но и повышение квалификации местных работников.
Ольга Абрамова также поддержала идею проведения конкурса профессионального мастерства, которую высказали сотрудники сельхозпредприятий.
«Я считаю, что каждый работник должен иметь возможность и стремиться к тому, чтобы быть лучшим и иметь возможность признания своих профессиональных качеств. Если есть предложения по этому поводу, мы будем принимать все однозначно», - сказала Абрамова.
В Минсельхозе региона намерены поддерживать и местных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в различные проекты района.
«Я знаю, что у вас планируется строительство двух животноводческих объектов. Есть отдельные предприниматели, которые хотели бы вложиться в сельское хозяйство, но не знают с какой стороны к этому подойти. Если есть желание и конкретное видение – мы готовы оказать любую поддержку вплоть до приглашения к нам Россельхозбанка и Сбербанка», - отметила Ольга Абрамова.
Также к решению этих задач будут привлекать и Минэкономики. Сейчас у министерства есть большое количество предложений от федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
«Этот момент мы с вами не упустим […] и будем максимально поддерживать проекты, направленные на строительство животноводческих помещений, а проекты, которые пройдут экспертизу, будем «пробивать» в Минсельхозе, чтобы была дополнительная поддержка по прямым затратам, надо приходить (к нам), а мы здесь поддержим максимально», - заключила и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.
«Программа затрагивает многие аспекты молочного животноводства. Люди показывают простые решения, казалось бы, очень сложных проблем. Я вас прошу своих специалистов командировать и послушать, куда наука и технологии зашли. Вы, безусловно, передовой район, но у вас от этого и задачи сложнее», - сказала Абрамова.
Также в первом полугодии министерство реализует свою программу, направленную на повышение квалификации не только экономических и бухгалтерских служб, но и повышение квалификации местных работников.
Ольга Абрамова также поддержала идею проведения конкурса профессионального мастерства, которую высказали сотрудники сельхозпредприятий.
«Я считаю, что каждый работник должен иметь возможность и стремиться к тому, чтобы быть лучшим и иметь возможность признания своих профессиональных качеств. Если есть предложения по этому поводу, мы будем принимать все однозначно», - сказала Абрамова.
В Минсельхозе региона намерены поддерживать и местных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в различные проекты района.
«Я знаю, что у вас планируется строительство двух животноводческих объектов. Есть отдельные предприниматели, которые хотели бы вложиться в сельское хозяйство, но не знают с какой стороны к этому подойти. Если есть желание и конкретное видение – мы готовы оказать любую поддержку вплоть до приглашения к нам Россельхозбанка и Сбербанка», - отметила Ольга Абрамова.
Также к решению этих задач будут привлекать и Минэкономики. Сейчас у министерства есть большое количество предложений от федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
«Этот момент мы с вами не упустим […] и будем максимально поддерживать проекты, направленные на строительство животноводческих помещений, а проекты, которые пройдут экспертизу, будем «пробивать» в Минсельхозе, чтобы была дополнительная поддержка по прямым затратам, надо приходить (к нам), а мы здесь поддержим максимально», - заключила и.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.