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Из Удмуртии в 2024 году почти в 3 раза увеличились поставки молочной продукции за границу

14:55, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из Удмуртии в 2024 году почти в 3 раза увеличились поставки молочной продукции за границу
14:55, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко
Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю
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Товары экспортируют в Китай, Египет, Вьетнам, Азербайджан, Бангладеш, Грузию, Узбекистан и Туркменистан.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поставки молочной продукции из Удмуртии за границу увеличились в 2,83 раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

С 1 января по 30 сентября 2024 года из региона экспортировали 5 тыс. т молочной продукции в Китай, Египет, Вьетнам, Азербайджан, Бангладеш, Грузию, Узбекистан и Туркменистан. В 2023 году за такой же период времени было вывезено 1,77 тыс. т. 

Последняя отправка состоялась 30 сентября. Экспортировано 611,2 т сухой молочной сыворотки, ультрапастеризованного молока, ультрапастеризованных молочных коктейлей, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок, сыров и сливочного масла. 

Все товары были проверены и признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении. После продукция отправилась в Китай, Вьетнам, Азербайджан, Египет, Туркменистан и Узбекистан.  

14:55, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко