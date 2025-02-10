Набережные Челны. Республика Татарстан. Молоко из Удмуртии в ПЭТ-бутылках подорожало в Набережных Челнах. Об этом пишут «Челнинские известия».

Стоимость молока в бутылках в Набережных Челнах резко поднялась с 80-90 рублей до 100 рублей и больше. В среднем ценник на молоко в магазинах города вырос на 10-20 рублей.

Цены выросли на продукцию как местных производителей, так и из других регионов. Цена за ПЭТ-бутылку с молоком весом 930 г от производителя из Елабуги жирностью 3,2 процента стартует от 106 рублей, а бутылочное молоко из Удмуртии теперь продаётся за 109 рублей.