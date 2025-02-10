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Бутылочное молоко из Удмуртии подорожало в Набережных Челнах

13:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Бутылочное молоко из Удмуртии подорожало в Набережных Челнах
13:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Татарстан\n#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко\n#рост цен
Источник фото: unsplash.com (Anita Jankovic)
88
0

Теперь его можно купить за 109 рублей

Набережные Челны. Республика Татарстан. Молоко из Удмуртии в ПЭТ-бутылках подорожало в Набережных Челнах. Об этом пишут «Челнинские известия»

Стоимость молока в бутылках в Набережных Челнах резко поднялась с 80-90 рублей до 100 рублей и больше. В среднем ценник на молоко в магазинах города вырос на 10-20 рублей. 

Цены выросли на продукцию как местных производителей, так и из других регионов. Цена за ПЭТ-бутылку с молоком весом 930 г от производителя из Елабуги жирностью 3,2 процента стартует от 106 рублей, а бутылочное молоко из Удмуртии теперь продаётся за 109 рублей.  

13:20, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Татарстан\n#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко\n#рост цен