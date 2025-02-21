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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года экспорт молочной продукции из Удмуртии за границу увеличился в 2,5 раза

14:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года экспорт молочной продукции из Удмуртии за границу увеличился в 2,5 раза
14:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко
Источник фото: управление Россельхознадзора
54
0

Предприниматели региона продали 1,2 тыс. т товара.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, Удмуртия в 2,5 раза увеличила поставки молочной продукции в другие страны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

С 1 января по 20 февраля из региона вывезли 1,2 тыс. т молочной продукции в Китай, Египет и Узбекистан. 

Последние отправки товара прошли 20 февраля. В Китай, Египет, Бангладеш и Узбекистан увезли 491,6 т сыров, сухой молочной сыворотки, сухого обезжиренного молока, ультрапастеризованного молока и молочных коктейлей, а также стерилизованных и ультрапастеризованных сливок.

Все товары признали безопасными. Их качество подтвердили результаты лабораторных испытаний. Также специалисты удостоверились, что молочная продукция соответствует требованиям стран-импортеров. 

Напомним, что Удмуртия вошла в топ-5 самых «молочных» регионов. За 2024 год в республике произвели 1 млн 82 тыс. т молока

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14:30, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#молоко