Ижевск. Удмуртия. В 2025 году, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, Удмуртия в 2,5 раза увеличила поставки молочной продукции в другие страны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 20 февраля из региона вывезли 1,2 тыс. т молочной продукции в Китай, Египет и Узбекистан.

Последние отправки товара прошли 20 февраля. В Китай, Египет, Бангладеш и Узбекистан увезли 491,6 т сыров, сухой молочной сыворотки, сухого обезжиренного молока, ультрапастеризованного молока и молочных коктейлей, а также стерилизованных и ультрапастеризованных сливок.

Все товары признали безопасными. Их качество подтвердили результаты лабораторных испытаний. Также специалисты удостоверились, что молочная продукция соответствует требованиям стран-импортеров.

Напомним, что Удмуртия вошла в топ-5 самых «молочных» регионов. За 2024 год в республике произвели 1 млн 82 тыс. т молока.