Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Удмуртия вошла в топ-5 самых молочных регионов

11:40, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия вошла в топ-5 самых молочных регионов
11:40, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
211
0
#Удмуртия\n#молоко\n#рейтинги
Источник фото: ИА «Сусанин»
211
0

Республика опередила Алтайский край и Воронежскую область.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 самых молочных регионов. Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

Напомним, в 2024 году в Удмуртии произвели 1 млн 82 тыс. тонн молока. Этот показатель превзошёл результат 2023 года на 5% и позволил республике пойти в пятёрку самых молочных регионов, опередив Алтайский край и Воронежскую область.

«Поздравляю с таким результатом и благодарю всех, кто занят в этом сложном процессе — тех, кто строит фермы, кто заготавливает корм, кто обеспечивает работу техники, кто ухаживает и лечит, кто доит и кто развозит молоко», – отметил Александр Бречалов.

11:40, 12 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
211
0
#Удмуртия\n#молоко\n#рейтинги