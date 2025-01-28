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Хозяйства Удмуртии в 2024 году установили новый рекорд по надоям молока 

08:30, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Хозяйства Удмуртии в 2024 году установили новый рекорд по надоям молока 
08:30, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
181
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#Удмуртия\n#молоко
Источник фото: arzik2
181
0

Больше всех вновь получили сельхозпредприятия Вавожского района.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году хозяйства Удмуртии надоили 1 млн 82 тыс. тонн молока. Таким образом к рекорду 2023 года добавилось почти 5%. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Больше всего традиционно получили фермеры Вавожского района — 120,9 тыс. тонн молока. За ними Шарканский (94,4 тыс. тонн), Можгинский (66,6 тыс. тонн) и Алнашский (64,4 тыс. тонн) районы. 

Глава региона отметил, что заметно выросли по надоям Вавожский, Селтинский и Воткинский районы.

08:30, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
181
0
#Удмуртия\n#молоко