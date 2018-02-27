В Удмуртии предложили маркировать молочную продукцию, изготовленную из сухого молока и жиров

По словам спикера Госсовета Удмуртии Алексея Прасолова, это позволит покупателям осознанно выбирать молочную продукцию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили ввести специальные маркировки для молочной продукции, изготавливаемой из сухого молока и различных жиров. Об этом журналистам во вторник, 27 февраля, рассказал председатель Госсовета Удмуртской Республики Алексей Прасолов.

По его словам, потребитель должен видеть разницу между цельномолочной продукцией и той, что изготавливается с применением дополнительных компонентов. «Вот полочка, вот цельное молоко, да, там цена чуть-чуть дороже, и то что идет с добавками различных жиров, с добавками сухого молока, их надо маркировать уже по-другому. Если человек действительно не может купить цельное молоко, то должен понимать, какой покупает товар», - отметил спикер регионального парламента.

В настоящее время депутаты Госсовета рассматривают законодательную базу и возможность применения такой инициативы в розничной торговле.