Российский биатлонист допустил один промах и почти на 6 секунд опередил Мартена Фуркада, финишировавшего вторым.

Холменколлен. Норвегия. Россиянин Антон Шипулин выиграл гонку преследования на этапе кубка мира в норвежском Хоменколлене. Он преодолел дистанцию протяженностью в 12,5 км за 32 минуты и 11,9 секунды, допустив один промах.

Стартовал россиянин на третьей позиции с отставанием в 21 секунду. Решающим в гонке стал заключительный этап, где основные конкуренты -= Йоханнес Бё и Мартен Фуркад допустили промахи и Шипулин предоставил им право делить серебро – оно досталось Фуркаду.