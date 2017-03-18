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      Антон Шипулин выиграл гонку преследования на этапе кубка мира

      19:36, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      19:36, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      217
      0
      #спорт\n#биатлон\n#Россия\n#Норвегия\n#кубок мира
      Фото: facebook.com/biathlonworld1
      217
      0

      Российский биатлонист допустил один промах и почти на 6 секунд опередил Мартена Фуркада, финишировавшего вторым.

      Холменколлен. Норвегия. Россиянин Антон Шипулин выиграл гонку преследования на этапе кубка мира в норвежском Хоменколлене. Он преодолел дистанцию протяженностью в 12,5 км за 32 минуты и 11,9 секунды, допустив один промах.

      Стартовал россиянин на третьей позиции с отставанием в 21 секунду. Решающим в гонке стал заключительный этап, где основные конкуренты -= Йоханнес Бё и Мартен Фуркад допустили промахи и Шипулин предоставил им право делить серебро – оно досталось Фуркаду.

      19:36, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      217
      0
      #спорт\n#биатлон\n#Россия\n#Норвегия\n#кубок мира
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