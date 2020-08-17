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Хабиров: судьбу горы Куштау в Башкирии будет решать координационный совет с участием экоактивистов

11:29, 17 августа, 2020
Евгений Кандаков
Хабиров: судьбу горы Куштау в Башкирии будет решать координационный совет с участием экоактивистов
11:29, 17 августа, 2020
Евгений Кандаков
122
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#промышленность\n#Башкирия\n#экология\n#митинг\n#акции протеста\n#компромисс\n#задержание
Фото: pravitelstvorb.ru
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Ранее на объекте прошли флешмоб и митинг, обернувшиеся столкновениями с рабочими Башкирской содовой компании.

Стерлитамак. Башкирия. Разработка сырья на горе Куштау в Башкирии прекратится до тех пор, пока промышленники и экологи не придут к компромиссу. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на встрече с активистами 16 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шихан (гора) Куштау расположена в Ишимбайском районе Башкирии, в 18 км от Стерлитамака. Состоит из известняка, годного для производства соды и цемента. В связи с этим Башкирская содовая компания приступила к разработке полезных ископаемых, содержащихся в Куштау. Ранее в результате промышленной деятельности предприятие полностью уничтожило другую подобную гору, Шахтау на окраине Стерлитамака. Это вызвало протест общественных активистов.

15 августа на Куштау состоялся экологический флешмоб в защиту возвышенности, а на следующий день – митинг. Мероприятия обернулись столкновениями с сотрудниками Башкирской содовой компании, нескольких нарушителей правопорядка с обеих сторон задержали. 16 августа с участниками акций встретился глава Башкортостана Радий Хабиров.

Руководитель республики попросил экоактивистов выбрать представителей в координационный совет, который решит будущее шихана с учетом позиций всех заинтересованных сторон. Пока совет не найдет компромисс, разработки прекратятся, заявил Радий Хабиров. По его распоряжению Башкирская содовая компания вывела с объекта технику.

По поводу задержанных глава республики подчеркнул, что решения по ним будут приниматься в соответствии с законодательством, и пообещал, что при отсутствии серьезных правонарушений их скоро отпустят. Экстремистами участников митинга никто объявлять не собирается, добавил Хабиров.

Добавим, первое заседание координационного совета по судьбе горы Куштау назначено на 17 августа.

11:29, 17 августа, 2020
Евгений Кандаков
122
0
#промышленность\n#Башкирия\n#экология\n#митинг\n#акции протеста\n#компромисс\n#задержание

 

 

 


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