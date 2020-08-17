Хабиров: судьбу горы Куштау в Башкирии будет решать координационный совет с участием экоактивистов

Ранее на объекте прошли флешмоб и митинг, обернувшиеся столкновениями с рабочими Башкирской содовой компании.



Стерлитамак. Башкирия. Разработка сырья на горе Куштау в Башкирии прекратится до тех пор, пока промышленники и экологи не придут к компромиссу. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на встрече с активистами 16 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шихан (гора) Куштау расположена в Ишимбайском районе Башкирии, в 18 км от Стерлитамака. Состоит из известняка, годного для производства соды и цемента. В связи с этим Башкирская содовая компания приступила к разработке полезных ископаемых, содержащихся в Куштау. Ранее в результате промышленной деятельности предприятие полностью уничтожило другую подобную гору, Шахтау на окраине Стерлитамака. Это вызвало протест общественных активистов.

15 августа на Куштау состоялся экологический флешмоб в защиту возвышенности, а на следующий день – митинг. Мероприятия обернулись столкновениями с сотрудниками Башкирской содовой компании, нескольких нарушителей правопорядка с обеих сторон задержали. 16 августа с участниками акций встретился глава Башкортостана Радий Хабиров.

Руководитель республики попросил экоактивистов выбрать представителей в координационный совет, который решит будущее шихана с учетом позиций всех заинтересованных сторон. Пока совет не найдет компромисс, разработки прекратятся, заявил Радий Хабиров. По его распоряжению Башкирская содовая компания вывела с объекта технику.

По поводу задержанных глава республики подчеркнул, что решения по ним будут приниматься в соответствии с законодательством, и пообещал, что при отсутствии серьезных правонарушений их скоро отпустят. Экстремистами участников митинга никто объявлять не собирается, добавил Хабиров.

Добавим, первое заседание координационного совета по судьбе горы Куштау назначено на 17 августа.