Всероссийская минута молчания будет проводиться 22 июня по всей стране

Закон об этом приняла Государственная Дума.



Москва. Депутаты Госдумы приняли закон о Всероссийской минуте молчания 22 июня. Документ прошел первое чтение 5 февраля, его представила вице-спикер Ирина Яровая, сообщается на официальном сайте парламента.

Как отмечается, авторами инициативы выступили депутаты всех фракций Госдумы. Всероссийская минута молчания должна послужить миру напоминанием об агрессии против Советского Союза и о стойкости его народов в борьбе с фашизмом, отмечается в пояснительной записке.

Проводить Общероссийскую минуту молчания предлагается в День памяти и скорби – 22 июня.