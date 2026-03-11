Закрыть
Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Удмуртии

Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Удмуртии
#Глазов\n#ветераны\n#Великая Отечественная война
Источник фото: пресс-служба администрации Глазова
Валериану Наговицыну было 98 лет.

Глазов. Удмуртия. Глазов простился с Валерианом Ивановичем Наговицыным, ветераном Великой Отечественной войны, Почётным гражданином города. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Валериан Иванович — истинный герой войны, это подтверждают и награды. Навсегда со мной останутся его рассказы о боевых действиях на Дальнем Востоке и в Маньчжурии, о работе на Чепецком механическом заводе. И ещё разговоры о том, как хочется увидеть изменения на новой набережной, которая обязательно должна появиться на месте пустыря. Валериан Иванович, Глазов будет вас помнить!», — написал градоначальник.

Наша справка: Валериан Наговицын родился 28 марта 1927 года в деревне Полынга Глазовского района. В 1944 году 17-летнего Валериана призвали в армию. Он служил стрелком в 44-м учебном полку, 618-м и 203-м запасных стрелковых полках, участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке в Маньчжурии.

15 августа 1945 года он был ранен, но вскоре вновь вернулся на передовую. За мужество и героизм награждён медалями «За победу над Японией», «За отвагу» и Орденом Отечественной войны II степени.

На малую родину вернулся в 1951 году после демобилизации. Женился и воспитал троих детей. 25 лет проработал во втором цеху Чепецкого механического завода, а после выхода на пенсию ещё 15 лет трудился в отделе рабочего снабжения.

