Ижевск. Удмуртия. Портсигар погибшего красноармейца Василия Емельянова из Ижевска передали его внуку. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.

Личную вещь бойца обнаружили в Старорусском районе Новгородской области волонтёры поисковых объединений «Святой Георгий» и «Ленрезерв». Целых полтора года ушло на то, чтобы найти родных солдата. В этом помогали волонтёры и росгвардейцы.

Портсигар с инициалами владельца теперь в руках его внука — его также зовут Василий Емельянов. Он пенсионер УФСИН. Преподаёт основы безопасности и защиты Родины в школе №67.

«Хоть с окончания Великой Отечественной войны прошло уже 80 лет, но это наши герои, это наша история, история нашей страны», — сказал внук бойца.

Также он поблагодарил всех, кто продолжает вести поисковые работы и возвращать память о павших солдатах.