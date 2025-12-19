Ижевск. Удмуртия. Научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы Дмитрий Перевощиков представил исследование о судьбе земляков, оказавшихся в немецком плену в годы Великой Отечественной войны.

В книге ««Выжить и победить: военнослужащие из Удмуртии во вражеском плену. 1941–1945 гг.» на основе архивных данных восстановлена картина их содержания в немецких, финских и румынских лагерях, участие в движении Сопротивления и последующая проверка на родине. Издание рассчитано на учёных, преподавателей и всех интересующихся военной историей.

18+