Об этом заявил глава администрации городского округа Жиганша Мусин.

Новая Земля. Ранее введенный из-за нашествия белых медведей режим ЧС на Новой Земле отменят 19 февраля. Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава администрации городского округа Жиганша Мусин.

«Снят 19 февраля... в связи с тем, что массового нашествия медведей уже нет в пределах населённых пунктов», — сказал Мусин.

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Глава администрации также пояснил, что медведи прекратили массово заходить в населённые пункты. Это произошло в том числе из-за погодных условий.

«Появился лёд, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», — добавил он.

Ранее на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.