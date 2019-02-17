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Введенный из-за нашествия белых медведей режим ЧС на Новой Земле отменят 19 февраля

17:55, 17 февраля, 2019
17:55, 17 февраля, 2019
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#природа\n#медведи
Фото: pixabay
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Об этом заявил глава администрации городского округа Жиганша Мусин.

Новая Земля. Ранее введенный из-за нашествия белых медведей режим ЧС на Новой Земле отменят 19 февраля. Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава администрации городского округа Жиганша Мусин.

«Снят 19 февраля... в связи с тем, что массового нашествия медведей уже нет в пределах населённых пунктов», — сказал Мусин.

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Глава администрации также пояснил, что медведи прекратили массово заходить в населённые пункты. Это произошло в том числе из-за погодных условий.

«Появился лёд, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», — добавил он.

Ранее на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

17:55, 17 февраля, 2019
185
0
#природа\n#медведи

 

 

 


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