На Новой Земле снизили число белых медведей в поселках

Режим ЧС еще не отменили.

Новая Земля. Архангельская область. В поселках Новой Земли снизили количество белых медведей в населенных пунктах, из-за нашествия которых местные власти ввели режим ЧС. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Продолжается активное вытеснение медведей за пределы населённого пункта, сейчас уже поменьше медведей, мы отгоняем той техникой, которая есть. Количество уже не 50 с лишним, поменьше. Произвести подсчёт мы не можем из-за погоды — метель, снег», — рассказал о ситуации глава муниципального образования Жиганша Мусин.

На архипелаге организовали работу по обеспечению безопасности. В частности, детей по детским садам развозят на специальном транспорте.

Режим ЧС пока не сняли.

Напомним, нашествие белых медведей зафиксировали в начале февраля. Ранее сообщалось, что хищников планируют усыплять и вывозить за пределы населенных пунктов.