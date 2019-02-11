play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

На Новой Земле снизили число белых медведей в поселках

15:26, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:26, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
532
0
#чрезвычайная ситуация\n#медведи
Фото: pxhere.com
532
0

Режим ЧС еще не отменили.

Новая Земля. Архангельская область. В поселках Новой Земли снизили количество белых медведей в населенных пунктах, из-за нашествия которых местные власти ввели режим ЧС. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Продолжается активное вытеснение медведей за пределы населённого пункта, сейчас уже поменьше медведей, мы отгоняем той техникой, которая есть. Количество уже не 50 с лишним, поменьше. Произвести подсчёт мы не можем из-за погоды — метель, снег», — рассказал о ситуации глава муниципального образования Жиганша Мусин.

На архипелаге организовали работу по обеспечению безопасности. В частности, детей по детским садам развозят на специальном транспорте.

Режим ЧС пока не сняли.

Напомним, нашествие белых медведей зафиксировали в начале февраля. Ранее сообщалось, что хищников планируют усыплять и вывозить за пределы населенных пунктов.

15:26, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
532
0
#чрезвычайная ситуация\n#медведи

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: похищенный бензин и ремонт соцобъектов

Обыски владельца АЗС в Удмуртии, похищавшего бензин регионального МВД

И о министра строительства Удмуртии о ремонте соцобъектов в 2019 году