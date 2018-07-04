Мосгорсуд выпустил на свободу топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова

По обвинениям в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве он провел в СИЗО больше года.

Москва. Мосгорсуд вынес решение освободить управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Заседание прошло в среду, 4 июля, сообщает «Коммерсантъ».

В июне 2017 года Горьков был обвинен Следственным комитетом в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от его действий, по версии следствия, составил 700 млн рублей. Также в вину ему вменяли мошенничество на 198,5 млн рублей. При этом корпорация себя потерпевшей стороной не признавала, а прокуратура утверждала, что оснований для ареста не было. Тем не менее, по решению Басманного суда топ-менеджер провел в СИЗО год с лишним.

Следствие увидело злой умысел в совершенных Горьковым и неустановленными другими менеджерами «Роснано» убыточных инвестициях в ООО «ЭСТО-Вакуум», совершенных в 2010–2011 годах. Выпуск данным предприятием автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур коммерчески не оправдал себя.

Также СКР выдвинул версию, что, разместив 700 млн рублей средств «Роснано» в банке «Смоленский», который вскоре был признан банкротом, Горьков нанес корпорации ущерб в особо крупном размере.