  • $ 59.14 ↑
  • € 69.74 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Следователи Татарстана не признали фотосессию в храме оскорбительной для верующих

      15:42, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:42, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #Следственный комитет\n#фотографии\n#журнал\n#проверка
      Фото: pixabay.com
      199
      0

      Девушка-модель в прозрачном платье снималась на фоне потрескавшейся росписи.  

      Казань. Татарстан. Фотосессия в заброшенном православном храме с участием полуобнаженной модели не была призвана оскорбить чувства верующих. В связи с этим уголовное дело возбуждать не стали – сообщили агентству «Интерфакс» в СУ СК РФ по Татарстану.  

      Напомним, в конце июля СМИ появилась информация, что по заказу одного из свадебных журналов в недействующем храме села Гари Елабужского района Татарстана была проведена рекламная фотосессия с участием модели из Набережных Челнов. В ней участвовала модель, одетая в прозрачное будуарное платье. Съемка производилась на фоне потрескавшейся храмовой росписи.  

      По данному факту Следственный комитет провел проверку. Как сообщил в пятницу 25 августа «Интерфаксу» старший помощник руководителя СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий, было установлено, что у журнала не было умысла на оскорбление чувств верующих. По этой причине уголовное дело было решено не возбуждать.

      Добавим, ранее редакция издания извинилась перед читателями, подчеркнув, что не ставила целью задеть чьи-либо чувства.

      15:42, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #Следственный комитет\n#фотографии\n#журнал\n#проверка

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4134

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3701
      12:50, 18 августа, 2017

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      3463
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      2159
      11:52, 24 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2041
      20:49, 21 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      4730

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      1840
      10:00, 23 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1074
      15:11, 18 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      978
      10:52

      Певец Евгений Осин пропал в Москве

      867
      15:36, 18 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      945

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      716
      09:55, 24 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      667
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      655
      09:26, 18 августа, 2017

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      634
      12:35, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку