Следователи Татарстана не признали фотосессию в храме оскорбительной для верующих

Девушка-модель в прозрачном платье снималась на фоне потрескавшейся росписи.

Казань. Татарстан. Фотосессия в заброшенном православном храме с участием полуобнаженной модели не была призвана оскорбить чувства верующих. В связи с этим уголовное дело возбуждать не стали – сообщили агентству «Интерфакс» в СУ СК РФ по Татарстану.

Напомним, в конце июля СМИ появилась информация, что по заказу одного из свадебных журналов в недействующем храме села Гари Елабужского района Татарстана была проведена рекламная фотосессия с участием модели из Набережных Челнов. В ней участвовала модель, одетая в прозрачное будуарное платье. Съемка производилась на фоне потрескавшейся храмовой росписи.

По данному факту Следственный комитет провел проверку. Как сообщил в пятницу 25 августа «Интерфаксу» старший помощник руководителя СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий, было установлено, что у журнала не было умысла на оскорбление чувств верующих. По этой причине уголовное дело было решено не возбуждать.

Добавим, ранее редакция издания извинилась перед читателями, подчеркнув, что не ставила целью задеть чьи-либо чувства.