  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Министерство здравоохранения опровергло планы лишать безработных бесплатного полиса

      12:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #здоровье\n#полисы\n#Минздрав России
      Фото: ru.torange.biz
      125
      0

      Оно считает, что СМИ исказили позицию ведомства.

      Москва. Министерство здравоохранения России не планирует лишать безработных и самозанятых россиян бесплатного обязательного медицинского страхования (ОМС). Ведомство сообщило, что СМИ неправильно трактовали информацию, пишет «Интерфакс».

      «Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств», - рассказал официальный представитель ведомства Олег Салагай.

      Он добавил, что «ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов».

      Представитель Минздрава рассказал, что любые нововведения системы ОМС базируются на гарантированном праве всех россиян на бесплатную медицинскую помощь.

      Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предложили лишить бесплатных полисов безработных и самозанятых россиян.

      Минздрав подчеркнул, что поправки в законодательство действительно разрабатываются, но инициатива лишать безработных бесплатных полисов принадлежит ФОМСу.

      12:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      125
      0
      #здоровье\n#полисы\n#Минздрав России
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа