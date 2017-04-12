Министерство здравоохранения опровергло планы лишать безработных бесплатного полиса

Оно считает, что СМИ исказили позицию ведомства.

Москва. Министерство здравоохранения России не планирует лишать безработных и самозанятых россиян бесплатного обязательного медицинского страхования (ОМС). Ведомство сообщило, что СМИ неправильно трактовали информацию, пишет «Интерфакс».

«Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств», - рассказал официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Он добавил, что «ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов».

Представитель Минздрава рассказал, что любые нововведения системы ОМС базируются на гарантированном праве всех россиян на бесплатную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предложили лишить бесплатных полисов безработных и самозанятых россиян.

Минздрав подчеркнул, что поправки в законодательство действительно разрабатываются, но инициатива лишать безработных бесплатных полисов принадлежит ФОМСу.