Минздрав России решил лишить безработных бесплатных полисов

Им будет полагаться только скорая помощь.

Москва. Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предложили лишить бесплатных полисов безработных и самозанятых россиян. В последнюю группу вошли репетиторы, сиделки и няни, пишут «Известия». Исключением являются дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, за которых взносы платят субъекты России.

Безработным и самозанятым гражданам будет полагаться только скорая помощь.

В Минздраве отметили, что инициатива принадлежит ФОМСу.

Предложение задокументировано в докладе Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год». «Сейчас готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы», — пояснили представители Минздрава.

По мнению чиновников, такие меры позволят сэкономить бюджетные средства. Эксперты в области здравоохранения полагают, что это приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и увеличит нагрузку на «скорую». В Госдуме тоже не поддержали данную инициативу.