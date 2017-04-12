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      Минздрав России решил лишить безработных бесплатных полисов

      09:30, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:30, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      253
      0
      #здоровье\n#полисы\n#Минздрав России\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      253
      0

      Им будет полагаться только скорая помощь.

      Москва. Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предложили лишить бесплатных полисов безработных и самозанятых россиян. В последнюю группу вошли репетиторы, сиделки и няни, пишут «Известия». Исключением являются дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, за которых взносы платят субъекты России.

      Безработным и самозанятым гражданам будет полагаться только скорая помощь.

      В Минздраве отметили, что инициатива принадлежит ФОМСу.

      Предложение задокументировано в докладе Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год». «Сейчас готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы», — пояснили представители Минздрава.

      По мнению чиновников, такие меры позволят сэкономить бюджетные средства. Эксперты в области здравоохранения полагают, что это приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и увеличит нагрузку на «скорую». В Госдуме тоже не поддержали данную инициативу. 

      09:30, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      253
      0
      #здоровье\n#полисы\n#Минздрав России\n#законопроект
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