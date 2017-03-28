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      Омский водитель преградил дорогу «скорой» из-за неумения «сдавать назад»

      13:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #водители\n#скорая помощь
      Фото: commons.wikimedia.org
      121
      0

      Проводится доследственная проверка.

      Омск. Водитель иномарки заблокировала проезд «скорой», заявив, что не умеет «сдавать назад». Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» «Омск ВК – Жизнь города», пишут «Известия». Фельдшеры отправились до подъезда пешком.

      Обстоятельства произошедшего выясняются следователями. Процессуальное решение вынесут по результатам проверки.

       

      Wall

      Сегодня, в 22-00, во дворе Дианова 3, представительница прекрасного пола, не пропустила карету скорой помощи, сказав, что назад она сдавать не умеет! Фельдшеры вынуждены были идти пешком! При этом, данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!

      13:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #водители\n#скорая помощь
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