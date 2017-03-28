Омский водитель преградил дорогу «скорой» из-за неумения «сдавать назад»

Омск. Водитель иномарки заблокировала проезд «скорой», заявив, что не умеет «сдавать назад». Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» «Омск ВК – Жизнь города», пишут «Известия». Фельдшеры отправились до подъезда пешком.

Обстоятельства произошедшего выясняются следователями. Процессуальное решение вынесут по результатам проверки.

Сегодня, в 22-00, во дворе Дианова 3, представительница прекрасного пола, не пропустила карету скорой помощи, сказав, что назад она сдавать не умеет! Фельдшеры вынуждены были идти пешком! При этом, данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!