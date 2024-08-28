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Российские военные освободили Камышевку в ДНР

15:29, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили Камышевку в ДНР
15:29, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
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В село вошли подразделения группы войск «Центр».

Камышевка. ДНР. Еще один населенный пункт возвращен в состав Донецкой Народной Республики. Российский флаг развернули над Камышевкой, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Бои за Камышевку вели подразделения группировки войск «Центр». Они продолжают двигаться в глубину обороны противника. Поражение нанесено формированиям 5 бригад ВСУ и 15-й бригаде Нацгвардии Украины. Отражены 7 контратак украинских штурмовых групп. Потери противника на данном направлении составили за сутки до 475 военнослужащих.

Издание отмечает, что Камышевка находится на покровском направлении неподалеку от Новогродовки. Также в окрестностях Новгродовки расположена Орловка, об освобождении которой стало известно 27 августа.

Добавим, украинские СМИ пишут, что ВСУ оставили населенный пункт Мемрик в ДНР, но официального подтверждения этой информации от Минобороны России нет.

15:29, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО