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Под натиском российских бойцов ВСУ оставили Орловку в ДНР

13:34, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под натиском российских бойцов ВСУ оставили Орловку в ДНР
13:34, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
104
0

Отличились солдаты группировки войск «Центр».

Орловка. ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» вернули в состав Донецкой Народной Республики населенный пункт Орловка. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также формирования данной группировки войск нанесли поражение 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР. Наши бойцы отразили 7 контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 530 военнослужащих, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Напомним, 22 августа российские военные взяли под контроль село Межевое в ДНР.

13:34, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация