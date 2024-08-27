Под натиском российских бойцов ВСУ оставили Орловку в ДНР

Орловка. ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» вернули в состав Донецкой Народной Республики населенный пункт Орловка. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также формирования данной группировки войск нанесли поражение 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР. Наши бойцы отразили 7 контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 530 военнослужащих, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Напомним, 22 августа российские военные взяли под контроль село Межевое в ДНР.