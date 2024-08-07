В результате обстрела ВСУ сгорел главный собор монастыря в Курской области

Горналь. Курская область. Украинские военные обстреляли Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Суджанском районе Курской области. В результате сгорел главный собор обители и Покровский храм, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству настоятель монастыря игумен Питирим, сначала был разрушен и сгорел главный собор, повреждения получили братский и храмовый корпуса. А ближе к вечеру 6 августа от продолжавшихся обстрелов загорелся и Покровский храм, от которого остались только стены.

По словам настоятеля, никто из монахов не пострадал, но покинуть обитель в настоящее время они не могут.

Кстати, Горнальский мужской монастырь уже подвергался обстрелу с украинской стороны границы в октябре 2022 года. Но тогда повреждения были незначительными, а пожар удалось оперативно потушить.

Напомним, в ночь на 6 августа украинские военные пересекли границу Курской области в Суджанском районе. Как уточнили в Минобороны, в атаке участвовали около 300 солдат ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Одновременно велся обстрел российской приграничной территории, проводились массированные атаки дронами. Сообщалось о гибели 3 мирных жителей. Ранены не менее 18 человек.

Ответными действиями российских сил прикрытия границы были уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе 6 танков, 2 БМП, 4 БТР, 3 бронеавтомобиля «Козак» и инженерная машина разграждения. Часть бойцов противника оказалась блокирована возле границы.

Как сообщил 7 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов, бои на границе продолжаются, обстановка сложная, но контролируемая.