Россиянам разрешили летать еще в 8 стран

Среди них – Болгария, Италия и США.





Москва. Россия возобновила авиасообщение с 8 странами. Соответствующее решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией вступило в силу с 28 июня, пишет РБК.

В частности, лететь можно в Бельгию, Болгарию, Италию, Иорданию, Ирландию, Кипр, Северную Македонию и США.

Из аэропортов Италии рейсы из Москвы будут осуществляться в Рим, Милан, Венецию и Неаполь. В Болгарии открыты аэропорты Софии, Варны и Бургаса.

Кроме того, из Москвы можно отправиться в Нью-Йорк, Вашингтон, Брюссель, Скопье, Ларнаку, Пафос, Дублин, Амман и Акабу.

Во всех государствах действуют различные ограничения на прибытие, связанные с наличием ПЦР-тестов и вакцинации от коронавируса. В США въезд россиян в настоящее время приостановлен законодательством страны.

Агентство отмечает, что данным Ростуризма, в середине июня формально открытыми для россиян была 51 страна, в том числе Белоруссия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Египет, Япония. Однако во всех них действуют карантинные и иные ограничения на въезд, а некоторые государства туристов не принимают вообще.