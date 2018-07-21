Мощный ливень затопил улицы Новороссийска

Новороссийск. Краснодарский край. Мощный ливень 21 июля затопил улицы Новороссийска. В городе выпала месячная норма осадков.

Жители поделились в соцсетях фотографиями стихии.

669 Likes, 10 Comments - Новороссийск - Наш Город (@my.nvrsk) on Instagram: "Новороссийск с утра чуточку затопило. Репортаж от: @tais_mo. ⠀ Присылайте свои фотографии в..."