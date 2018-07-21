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Мощный ливень затопил улицы Новороссийска

18:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
18:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
143
0
#погода\n#Россия\n#Краснодарский край\n#ливень\n#дожди
Фото: pixabay.com
143
0

Жители поделились фотографиями погоды в соцсетях.

Новороссийск. Краснодарский край. Мощный ливень 21 июля затопил улицы Новороссийска. В городе выпала месячная норма осадков.

Жители поделились в соцсетях фотографиями стихии.

 

Новороссийск с утра чуточку затопило. Репортаж от: @tais_mo. ⠀ Присылайте свои фотографии в Директ, а также используйте наш хэштег: #Новороссийскмойгород. ⠀ #Новороссийск #novorossiysk #nvrsk #новоросс #novoross #novoross #vsconvrsk

669 Likes, 10 Comments - Новороссийск - Наш Город (@my.nvrsk) on Instagram: "Новороссийск с утра чуточку затопило. Репортаж от: @tais_mo. ⠀ Присылайте свои фотографии в..."

#новороссийск #наводнение #потоп

131 Likes, 23 Comments -

 

Город-герой Новороссийск накрыл сильнейший дождь. Спустя несколько минут улицы, тротуары и дороги превратились в реки. Затопило дворы и площади. Местные жители сообщили, что из-за обильных осадков прорвало канализацию.Об этом сообщают местные СМИ. По предварительным данным, за час выпала месячная норма осадков, что привело к значительным подтоплениям. Мэр Новороссийска создал специальные группы, которые будут обходить затопленные районы, оценивать ущерб домов и состояние коллекторов. Вода начала сходить. На видео улица Энгельса. ⠀ Стали очевидцем ДТП,или свидетелем интресного события на дороге? Есть кадры эксклюзивных или необычных автомобилей? Присылайте материал нам в Директ.Интересный материал мы опубликуем в ленте либо добавим в сторис⠀‼#avto_region23#новороссийск#краснодар#сочи#армавир#кропоткин#ейск#анапа#крымск#геленджик#тимашевск#туапсе#тихорецк#кореновск#лабинск#курганинск#анапа#адыгея#майкоп#адыгейск #краснодарскийкрай#кубань#славянскнакубани#белореченск#темрюк#23region#наводнение#дождь#потоп

194 Likes, 1 Comments - Aвтопаблик Краснодарского края (@avto_region23) on Instagram: "Город-герой Новороссийск накрыл сильнейший дождь. Спустя несколько минут улицы, тротуары и дороги..."

18:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
143
0
#погода\n#Россия\n#Краснодарский край\n#ливень\n#дожди

 

 

 


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