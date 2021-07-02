Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет

Такие же деньги предназначены учащимся-инвалидам.



Москва. Российским семьям с детьми начислят по 10 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, указ об этом подписал 2 июля президент Владимир Путин.

На единовременную выплату вправе рассчитывать родители с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (при условии, что ребенку исполнится 6 лет до 1 сентября 2021 года). Субсидию выдадут на каждого члена семьи указанного возраста. Также выплату получат инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

Напомним, обеспечить указанными выплатами семьи, в которых есть дети школьного возраста или будущие первоклассники, Владимир Путин рекомендовал в послании Федеральному собранию, которое он озвучил 21 апреля. Деньги было поручено перевести родителям в середине августа, чтобы они успели приобрести на них необходимые для школы вещи.

Поначалу речь шла только о детях, которым исполнилось 6 лет до марта 2021 года. Во время совещания президента с правительством 2 июня было объявлено, что деньги могут получить все родители, дети которых пойдут в школу с 6 лет.

На прямой линии 30 июня Владимир Путин сообщил, что выплаты направят и тем семьям, где есть дети-шестилетки, которые в текущем году не станут школьниками.

Обратиться за 10 тыс. рублей родители могут до 1 ноября 2021 года, написав заявление на портале государственных услуг или в отделении Пенсионного фонда.