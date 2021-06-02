Путин: выплаты в 10 тысяч рублей на сборы в школу получат семьи с 6-летними первоклашками

Если ребенок идет учиться на год раньше большинства сверстников, его родителям нужно будет написать заявление.



Москва. Круг получателей пособий на сборы в школу в 10 тыс. рублей расширили. Президент России Владимир Путин распорядился включить в него семьи, в которых дети пойдут в 1 класс в возрасте 6 лет, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Такое поручение глава государства дал во время совещания с правительством 2 июня. Условие – родители должны написать заявление о том, что их дети пойдут в школу с 6 лет.

Обеспечить указанными выплатами семьи, в которых есть дети школьного возраста или будущие первоклассники, Владимир Путин рекомендовал в послании Федеральному собранию, которое он озвучил 21 апреля. Деньги было поручено перевести родителям в середине августа, чтобы они успели приобрести на них необходимые для школы вещи. Поначалу речь шла только о детях, которым исполнилось 6 лет до марта 2021 года.